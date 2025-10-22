Войната в Украйна:

Лидер на Левски, играл и в Лудогорец: "Битката за титлата няма да е честна, в Разград ни чакаха зад центъра"

22 октомври 2025, 11:49 часа 321 прочитания 0 коментара

Един от лидерите в съблекалнята на Левски - Георги Костадинов, даде интервю пред колегите от Dsport, в което коментира битката за титлата. През този сезон "сините" са лидери с 29 точки - с три пред втория ЦСКА 1948 и с шест пред третия Лудогорец, който е с мач по-малко. Костадинов, който е играл в кариерата си и за тима на Лудогорец, смята, че опитът му през годините показва, че борбата за титлата няма да бъде честна - както според него не е честна дори и в най-силните първенства.

Левски се държи на друго ниво и показва постоянство

"Смятам, че до момента показваме едно постоянство. Разликата между добрия и много добрия отбор е постоянството. Визирам целия клуб. Смятам, че се държим на друго ниво, доста адекватно. Не само в нашия клуб, но всички във футболната общественост разбират, че ние сме тук и няма да се примирим с нищо по-малко от това да има една честна борба, в която ние да покажем, че сме по-добри от отборите, които са около нас", започна Костадинов.

Още: Директор в Лудогорец се закани на Левски: Лятото отново ще сме шампиони!

Георги Костадинов

Борбата няма да е честна, но Левски трябва да се държи на високо ниво като клуб

"Дали вярвам, че борбата ще е честна? Това, което опитът ми е показал, ами не - няма да бъде. Нито тук, нито където и да съм играл. Вярвам, че дори в най-големите първенства не е честна. Затова много се радвам, че се държим на изключително високо ниво като клуб", добави още той.

"Левски е фактор и Лудогорец се съобразява с този фактор"

"Много добре съм запознат с обстановката в Лудогорец, бил съм част от клуба. Съдейки по начина, по който играха на "Герена", за пръв път видях Лудогорец да играе по този начин. А и не само сега - последните 3 мача, които бяха под ръководството на господин Веласкес, смятам, че почти във всеки един от тях ги надиграхме категорично. Дори и в Разград ни чакаха зад центъра почти през целия мач. Което показва, че Левски е фактор и те се съобразяват с този фактор", коментира Костадинов пред Dsport.

Още: Ас на Левски става и ляга с мисълта за титлата на България - вярва, че "сините" имат шансове да бутнат Лудогорец

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Лудогорец Георги Костадинов Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес