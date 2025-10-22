Лидер на Левски, играл и в Лудогорец: "Битката за титлата няма да е честна, в Разград ни чакаха зад центъра"

Един от лидерите в съблекалнята на Левски - Георги Костадинов, даде интервю пред колегите от Dsport, в което коментира битката за титлата. През този сезон "сините" са лидери с 29 точки - с три пред втория ЦСКА 1948 и с шест пред третия Лудогорец, който е с мач по-малко. Костадинов, който е играл в кариерата си и за тима на Лудогорец, смята, че опитът му през годините показва, че борбата за титлата няма да бъде честна - както според него не е честна дори и в най-силните първенства.

Левски се държи на друго ниво и показва постоянство

"Смятам, че до момента показваме едно постоянство. Разликата между добрия и много добрия отбор е постоянството. Визирам целия клуб. Смятам, че се държим на друго ниво, доста адекватно. Не само в нашия клуб, но всички във футболната общественост разбират, че ние сме тук и няма да се примирим с нищо по-малко от това да има една честна борба, в която ние да покажем, че сме по-добри от отборите, които са около нас", започна Костадинов.

Борбата няма да е честна, но Левски трябва да се държи на високо ниво като клуб

"Дали вярвам, че борбата ще е честна? Това, което опитът ми е показал, ами не - няма да бъде. Нито тук, нито където и да съм играл. Вярвам, че дори в най-големите първенства не е честна. Затова много се радвам, че се държим на изключително високо ниво като клуб", добави още той.

"Левски е фактор и Лудогорец се съобразява с този фактор"

"Много добре съм запознат с обстановката в Лудогорец, бил съм част от клуба. Съдейки по начина, по който играха на "Герена", за пръв път видях Лудогорец да играе по този начин. А и не само сега - последните 3 мача, които бяха под ръководството на господин Веласкес, смятам, че почти във всеки един от тях ги надиграхме категорично. Дори и в Разград ни чакаха зад центъра почти през целия мач. Което показва, че Левски е фактор и те се съобразяват с този фактор", коментира Костадинов пред Dsport.

