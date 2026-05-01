Любимец на Веласкес се завръща в игра за Левски, бранител на „сините“ е аут за 3 месеца

Треньорът на Левски Хулио Веласкес получи отлична новина часове преди двубоя с ЦСКА 1948, който може да подпечата титлата на „сините“ в родната Първа лига. Причината е, че един от големите му любимци ще е на линия за предстоящата среща с тима от Бистрица. Става въпрос за вътрешния полузащитник Гашпер Търдин, който се възстанови от контузия. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Гашпер Търдин е един от най-използваните играчи на Левски

Гашпер Търдин получи травма в бедрото по време на Вечното дерби срещу ЦСКА, което Левски спечели с 3:1. В началото на второто полувреме словенецът се хвана за бедрото, но въпреки това остана на терена. Той все пак бе заменен в 81-ата минута от Карлос Охене.

Търдин обаче вече е напълно възстановен от контузията и ще бъде на разположение на Веласкес за мача с ЦСКА 1948. През този сезон халфът е един от най-използваните футболисти на „сините“ ,като има на сметката си 39 мача във всички турнири, в които е реализирал едно попадение.

Стипе Вуликич претърпя операция на стъпалото

Междувременно стана ясно, че един от защитниците в състава на Хулио Веласкес – Стипе Вуликич е аут за три месеца. Хърватинът счупи костица на стъпалото в навечерието на дербито с ЦСКА като се наложи да се оперира. Интервенцията е преминала успешно, но бранителят ще се възстановява поне до началото на юли. Това означава, че той ще пропусне всички мачове до края на сезона, предсезонната подготовка, както и началото на следващата кампания.

