„Армейците“ готвят нов удар по „орлите“: Двама от Лудогорец са в трансферния списък на ЦСКА

01 май 2026, 9:45 часа 608 прочитания 0 коментара

Ръководството на ЦСКА готви нов тежък удар по Лудогорец, след като преди дни „червените“ изхвърлиха „орлите“ от турнира за Купата на България, а по този начин се класираха за финала на надпреварата. Според колегите от „Тема спорт“ двама от основните футболисти на разградчани са в в трансферния списък на „армейците“. Става въпрос за централния защитник Диниш Алмейда, както и за офанзивния халф Ивайло Чочев.

Договорът на Алмейда с Лудогорец изтича 

Диниш Алмейда има договор с Лудогорец до края на сезона, а на този етап няма информация той да е получил предложение за неговото удължаване. Това означава, че бранителят вече може спокойно да преговаря с всеки един друг клуб, където да премине без пари, след като настоящото му споразумение с „орлите“ изтече. От ЦСКА отдавна следят изявите на Алмейда, като сега е най-подходящият момент да опитат да го привлекат.

Диниш Алмейда Лудогорец

ЦСКА ще трябва да плати трансферна сума за Чочев 

Ситуацията при Ивайло Чочев е малко по-различна. Причината е, че офанзивният халф е обвързан с Лудогорец до лятото на 2028-ма. Затова и ЦСКА ще трябва да плати трансферна сума за правата му. Няма яснота точно колко пари ще поискат „орлите“, за да се разделят с един от водещите си играчи, но ръководството на „армейците“ е настроено доста оптимистично и вярва, че може да привлече снажния полузащитник.

ОЩЕ: По болезнения начин в ЦСКА научиха ценен урок от голяма грешка, която ще им бъде обеца на ухото

Бойко Димитров
ЦСКА Лудогорец Ивайло Чочев Диниш Алмейда
