Раздялата е факт! ЦСКА остана без старши треньор на един от отборите си

Поредна рокада в Борисовата градина! ЦСКА излезе с официална позиция относно раздялата на клуба със старши треньора на втория отбор. "Армейците" съобщиха, че Владимир Манчев вече няма да води дублиращия състав, който се състезава във Втора лига. Заедно с него си тръгва и един от асистентите му - Кирил Божков. От началото на сезона "червените" записаха две победи, две равенства и четири загуби, като към момента се намират на 10-ото място в класирането.

Неубедителният старт коства поста на Манчев

В събота тимът завърши наравно 1:1 с Хебър Пазарджик, което изглежда е сложило край на търпението на ръководството към Манчев. В позицията на клуба се пише, че раздялата с 47-годишния специалист е част от процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено.

Ето какво написаха "армейците":

"Процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено в ЦСКА продължават, като от днес Владимир Манчев вече не заема поста старши-треньор на втория отбор на "червените". Двете страни се разделят по взаимно съгласие, като заедно с Манчев напуска и асистентът Кирил Божков. Останалите помощник-треньори на ЦСКА II – Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба. ЦСКА благодари на Владимир Манчев и Кирил Божков за усилията и професионализма и им желае успех в бъдещите предизвикателства. Клубът ще обяви своевременно името на новия старши-треньор на втория тим на "армейците", написаха от ЦСКА.

Междувременно съвсем скоро се очаква този ход да повтори и в първия отбор. Бъдещето на старши треньора Душан Керкез е под въпрос, след като тимът записа само една победа в първите си седем мача. Според "Тема Спорт" вече има фаворит за поста на босненския специалист.