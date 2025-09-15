Войната в Украйна:

Раздялата е факт! ЦСКА остана без старши треньор на един от отборите си

15 септември 2025, 20:20 часа 463 прочитания 0 коментара
Раздялата е факт! ЦСКА остана без старши треньор на един от отборите си

Поредна рокада в Борисовата градина! ЦСКА излезе с официална позиция относно раздялата на клуба със старши треньора на втория отбор. "Армейците" съобщиха, че Владимир Манчев вече няма да води дублиращия състав, който се състезава във Втора лига. Заедно с него си тръгва и един от асистентите му - Кирил Божков. От началото на сезона "червените" записаха две победи, две равенства и четири загуби, като към момента се намират на 10-ото място в класирането.

Неубедителният старт коства поста на Манчев

В събота тимът завърши наравно 1:1 с Хебър Пазарджик, което изглежда е сложило край на търпението на ръководството към Манчев. В позицията на клуба се пише, че раздялата с 47-годишния специалист е част от процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено. 

Владимир Манчев

Ето какво написаха "армейците":

"Процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено в ЦСКА продължават, като от днес Владимир Манчев вече не заема поста старши-треньор на втория отбор на "червените". Двете страни се разделят по взаимно съгласие, като заедно с Манчев напуска и асистентът Кирил Божков. Останалите помощник-треньори на ЦСКА II – Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба. ЦСКА благодари на Владимир Манчев и Кирил Божков за усилията и професионализма и им желае успех в бъдещите предизвикателства. Клубът ще обяви своевременно името на новия старши-треньор на втория тим на "армейците", написаха от ЦСКА.

Междувременно съвсем скоро се очаква този ход да повтори и в първия отбор. Бъдещето на старши треньора Душан Керкез е под въпрос, след като тимът записа само една победа в първите си седем мача. Според "Тема Спорт" вече има фаворит за поста на босненския специалист.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
ЦСКА Владимир Манчев ЦСКА II
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес