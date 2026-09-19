Официално: Собственикът на Левски и легенда на Бразилия купиха клуб в Англия

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев осъществи сериозен ход в английския футбол. Клубът от Лига 2 Нортхемптън Таун съобщи, че е постигнал споразумение с консорциума Sports Alpha Capital (SAC) за придобиване на акции. Едно от водещите имена сред инвеститорите е това на базираната в Лондон компания Gemcorp Capital, ръководена от българския бизнесмен. Бившият нападател на Милан, Челси и националния отбор на Бразилия - Алешандре Пато, също участва в сделката.

Лондонската компания на Бостанджиев инвестира в клуб в Англия

Предложената сделка вече е получила зелена светлина от Независимия футболен регулатор (IFR) и Английската футболна лига (EFL) по-рано този месец, съобщава "BBC". От клуба публикуваха официална позиция, в която обявиха, че ще съобщят повече подробности за сделката през следващата седмица. В момента "обущарите" играят в четвъртата дивизия на английския футбол.

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Председателят на Нортхемптън Келвин Томас вярва, че този ход ще се отрази позитивно на развитието на клуба: "Футболните сделки винаги имат много движещи се части и често отнемат малко повече време, отколкото се надявате, но сме развълнувани да продължим напред." Междувременно основателят и партньор в Sports Alpha Capital - Жоао Ксавие, добави: "Много сме щастливи, че постигнахме официални споразумения. Очевидно получаването на одобрения от IFR и EFL беше голяма стъпка, но това също е много важен етап и очакваме с нетърпение да приключим следващата седмица."

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