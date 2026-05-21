"Лукойл Нефтохим" със сериозен спад в приходите, натрупаните загуби вече са 1,2 млрд. евро

Приходите на "Лукойл Нефтохим Бургас" са спаднали с 36% през изминалата година (2025). Причината - ниските маржове за преработка на петрол през първото полугодие, двумесечното спиране за ремонт и ограничението за износ на дизел, което беше въведено през ноември. Международните санкции срещу руската "Лукойл" и дъщерните ѝ дружества пък са причина компанията отново да отчита загуба през последните две години. През 2025 г. тя набъбва почти двойно - до над 200 млн. евро.

Така натрупаните загуби вече надвишават 1,2 млрд. евро, съобщава "Капитал".

Компанията с най-големи приходи в страната редовно не плаща корпоративен данък

В последните 15 години "Лукойл" отчита печалба само в 3 години - 2007, 2016 и 2017. Всички останали са губещи. Резултатът е, че така компанията не плаща нито един лев корпоративен данък, т.е. данък върху печалбата. Обяснението е просто - няма печалба, посочиха през 2022 г. в свой материал за "Свободна Европа" Генка Шикерова и Иван Бедров.

Бургаската рафинерия традиционно е компанията с най-големи приходи в страната, като през 2024 г. те достигнаха рекордните 4,7 млрд. евро (9,1 млрд. лв.) след също силна предходна година. "Лукойл Нефтохим България" отстъпи челното място на медодобивната "Аурубис България" само за три години - между 2020 и 2022 г., когато работеше на ишлеме за швейцарското дружество на руската група, което се явяваше собственик на суровината и преработените горива - така рафинерията отчиташе символични резултати, припомня "Капитал". Този модел се промени от 2023 г., което веднага се видя в резултатите.

Сега обаче в играта влизат външни фактори, които ограничават производството и се отразяват на представянето на рафинерията.

Приходите намаляват до 3 милиарда евро

Приходите на "Лукойл Нефтохим Бургас" намаляват до 3 млрд. евро (5,8 млрд. лв.) през 2025 г., като върху резултата влияят няколко фактора, показва отчетът на компанията. През първата половина на годината маржовете на преработка на европейските борси са били ниски заради геополитическата несигурност в районите на добив и транспорт на нефт. Влияние е оказал и увеличеният внос на бензин и дизел в Европа от Турция, Китай, Азия и Близкия изток.

Спадът на котировките на нефт и нефтопродукти се е отразил негативно на себестойността на продажбите заради наличните запаси в началото на годината, натрупани на по-високи нива. Ръстът на маржовете по-късно през годината не е успял да компенсира понижението.

Ключово е било спирането на работа за ремонт. В продължение на два месеца - март и април 2025 - рафинерията не е преработвала нефт и не е произвеждала горива. Производството за годината е спаднало с 25,5% до малко под 5 млн. тона нефт.

Освен това в периода на ремонта търсенето на вътрешния пазар е покривано с натрупаните преди това количества, които са били произведени от по-скъп нефт. Така на практика компанията е продавала горива с по-висока себестойност на по-ниски цени.

Общите инвестиции на компанията през миналата година са 73 млн. евро, като половината от сумата е била за капиталния ремонт. За тази година са планирани значително по-малки инвестиции - 31,1 млн. евро.

Резултатите през 2025 г. са били повлияни неблагоприятно и от ограниченията за износ на дизелово и авиационно гориво, които бяха въведени от 1 ноември. Макар че експортът не беше забранен, процедурата за получаване на разрешение значително го затрудни. Това е свило обема на продажбите на "Лукойл Нефтохим Бургас", която допреди санкциите изнасяше близо половината от продукцията си.

В последните две години рафинерията работи на загуба, като през 2025 г. ситуацията се е влошила със затягането на международните санкции срещу руската "Лукойл" и дъщерните ѝ дружества, особено с наложените през октомври ограничения от Великобритания и САЩ. Освен рафинерията те засегнаха и търговеца на едро и дребно "Лукойл България", търговеца с авиационно гориво "Лукойл ейвиейшън България" и "Лукойл България Бункер", която се занимава с корабно гориво.

В момента компаниите работят в режим на дерогация. Британските санкции бяха отложени до средата на август тази година при спазване на определени условия. САЩ също дадоха отсрочка до края на април, като наскоро дерогацията беше удължена с още шест месеца. Така се осигурява непрекъснатост на работата на четирите компании.

