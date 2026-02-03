Оставката на Румен Радев:

Лудогорец – Левски: Кога и къде да гледаме финала за Суперкупата на България?

03 февруари 2026, 06:00 часа 424 прочитания 0 коментара
Лудогорец – Левски: Кога и къде да гледаме финала за Суперкупата на България?

Лудогорец и Левски излизат днес един срещу друг в сблъсък за Суперкупата на България. „Орлите“ си заслужиха мястото на финала, след като през миналия сезон триумфираха за 14-ти пореден път с титлата в Първа лига. „Сините“ пък получиха право да се борят за отличието, след като завършиха на второ място във временното класиране в първенството, но разградчани победиха ЦСКА във финала за Купата на страната и така освободиха мястото за тима от стадион „Георги Аспарухов“.

Лудогорец – Левски: Начален час и ТВ

Лудогорец влиза в днешния двубой от по-добра позиция, тъй като момчетата на Пер-Матиас Хьогмо вече изиграха два официални двубоя. И двата бяха в турнира Лига Европа. В първия „орлите“ отстъпиха с 0:1 като гост на Глазгоу Рейнджърс, но във втория победиха Ница с 1:0 в Разград и се класираха за плейофите в надпреварата.

Левски от своя страна все още не е играл официален мач през 2026 година. В последната си контрола тимът на Хулио Веласкес победи Вихрен Сандански с 3:1, като попаденията за „сините“ бяха дело на фабио Лима, Асен Митков и Евертон Бала, който се разписа от дузпа.

Левски Лудогорец Мустафа Сангаре Едвин Куртулуш

В колко часа започва мачът между Лудогорец и Левски?

Двубоят между Лудогорец и Левски е насрочен за 18:00 часа. Срещата ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в София като се очаква близо 15 хиляди фенове да бъдат по трибуните.

Коя телевизия ще предава двубоя между Лудогорец и Левски?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Мачът между Лудогорец и Левски ще бъде излъчван пряко по телевизията. Каналът, който ще предава срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: Наско Сираков скочи на БФС и главния ВАР съдия за финала с Лудогорец: Левскари, това назначение на е случаен акт!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Суперкупа на България Лудогорец
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес