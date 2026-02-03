Лудогорец – Левски: Кога и къде да гледаме финала за Суперкупата на България?

Лудогорец и Левски излизат днес един срещу друг в сблъсък за Суперкупата на България. „Орлите“ си заслужиха мястото на финала, след като през миналия сезон триумфираха за 14-ти пореден път с титлата в Първа лига. „Сините“ пък получиха право да се борят за отличието, след като завършиха на второ място във временното класиране в първенството, но разградчани победиха ЦСКА във финала за Купата на страната и така освободиха мястото за тима от стадион „Георги Аспарухов“.

Лудогорец – Левски: Начален час и ТВ

Лудогорец влиза в днешния двубой от по-добра позиция, тъй като момчетата на Пер-Матиас Хьогмо вече изиграха два официални двубоя. И двата бяха в турнира Лига Европа. В първия „орлите“ отстъпиха с 0:1 като гост на Глазгоу Рейнджърс, но във втория победиха Ница с 1:0 в Разград и се класираха за плейофите в надпреварата.

Левски от своя страна все още не е играл официален мач през 2026 година. В последната си контрола тимът на Хулио Веласкес победи Вихрен Сандански с 3:1, като попаденията за „сините“ бяха дело на фабио Лима, Асен Митков и Евертон Бала, който се разписа от дузпа.

В колко часа започва мачът между Лудогорец и Левски?

Двубоят между Лудогорец и Левски е насрочен за 18:00 часа. Срещата ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в София като се очаква близо 15 хиляди фенове да бъдат по трибуните.

Коя телевизия ще предава двубоя между Лудогорец и Левски?

Мачът между Лудогорец и Левски ще бъде излъчван пряко по телевизията. Каналът, който ще предава срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

