Лудогорец – Селта: Кога и къде да гледаме мача на „орлите“ в Лига Европа?

Шампионът на България Лудогорец излиза днес в пореден двубой от основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Съперник на родния първенец е испанският Селта Виго. Предстоящият мач е много важен и за двата отбора. „Орлите“ се борят за място в плейофите за класиране на 1/8-финалите, докато галисийците почти са си осигурили участие в елиминационната фаза на надпреварата, след като заемат 4-та позиция в подреждането.

Лудогорец – Селта: Начален час и ТВ

Двубоят срещу Селта ще бъде дебютен за новия треньор на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо в Лига Европа. Норвежецът вече води разградчани в един двубоя – при победата с 2:0 над Септември София в Първа лига. В последния си мач в Лига Европа пък „орлите“ отстъпиха с 1:3 като гост на Ференцварош.

В последния си мач в Лига Европа пък Селта се наложи над Динамо Загреб с категоричното 3:0. Галисийците спечелиха и последния си мач в испанската Ла Лига, след като победиха Алавес с минималното 1:0.

В колко часа започва мачът между Лудогорец и Селта?

Мачът между Лудогорец и Селта е от ранната програма на Лига Европа в днешния ден. Двубоят, който ще се състои на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград, ще стартира в 19:45 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчва двубоя между Лудогорец и Селта?

Срещата между Лудогорец и Селта ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи двубоя е MAX Sport 3. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

