28 август 2025, 06:30 часа 292 прочитания 0 коментара
Лудогорец – Шкендия: Кога и къде да гледаме реванша в Лига Европа?

Шампионът на България Лудогорец приема днес северномакедонския Шкендия Тетово в мач-реванш от плейофната фаза на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Двубоят е от изключителна важност и за двата отбора, които се надяват, че ще могат да играят в основната част на надпреварата и през есента, а това пък ще им донесе допълнителни финансови постъпления.

Лудогорец – Шкендия: Начален час и ТВ

Лудогорец и Шкендия Тетово се изправиха един срещу друг преди седмица, когато разградчани гостуваха в столицата на Северна Македония – Скопие. Двубоят, който се състоя на стадион „Тоше Проески“, завърши при резултат 2:1 за домакините. Разградчани има за какво да съжаляват, тъй като поведоха в срещата, но след това допуснаха обрат и загубиха.

В колко часа започва двубоя между Лудогорец и Шкендия?

Срещата между Лудогорец и Шкендия Тетово от плейофната фаза на Лига Европа е насрочена за тази вечер, като ще се състои на стадиона на разградчани - „Хювефарма Арена“. Началният час на двубоя е 20:30.

Коя телевизия ще предава мача между Лудогорец и Шкендия?

Мачът между Лудогорец и Шкендия ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е Диема спорт 2. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Бойко Димитров
