Починало е момичето, скочило от движещ се влак

28 август 2025, 08:35 часа 821 прочитания 0 коментара
Починало е момичето, което скочи от движещ се влак. Това съобщи транспортният министър Гроздан Караджов в ефира на Нова телевизия. От болницата в Пловдив, в която пострадалата бе настанена заявиха вчера, че момичето е в много тежко състояние и с опасност за живота. ОЩЕ: В критично състояние е момичето, скочило от движещ се влак

"За съжаление изходът за едната е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като началник на движение. Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче е от Полша с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията”, коментира трагичния инцидент той.

За тежкия инцидент

Припомняме, че във втоник (26 август) около 13:30 часа, две момичета – на 20 и 21 г., са скочили от движещ се влак в Клисура. Те е трябвало да слязат в Клисура, но не са успели да отворят вратата на вагона. След като най-накрая са успели, са решили да скочат, но влакът вече е набирал скорост.

Двете момичета са настанени в болница в Пловдив. Едното е с по-тежки наранявания и още веднага след пристигането на медицинския екип е откарано в болница. Другото момиче е било малко по-добре, но и то по-късно е транспортирано в лечебно заведение.

По случая е образувано досъдебно производство.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
