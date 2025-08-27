Войната в Украйна:

Треньорите на Лудогорец и Арда с информация за контузените преди битките в Европа

Старши треньорите на Арда Кърджали и Лудогорец - Александър Тунчев и Руи Мота, дадоха пресконференции преди реваншите на отборите си от европейските клубни турнири. Наставникът на "небесносините" призна, че Ракув Ченстохова е фаворит, но българският отбор има шансове на родна земя. Предводителят на "орлите" пък очаква друго лице от възпитаниците си. И двамата специалисти разкриха състоянието на контузени състезатели.

Тунчев вярва в Арда

"Със сигурност отборът на Ракув Ченстохова е фаворит. Със сигурност ни очаква доста труден мач. Хубавото е, че резултатът от първия мач ни дава шансове да продължим да мечтаем и ако можем да успеем да влезем в групите на Лигата на конференциите", отбеляза наставникът на тима от Родопите.

"Ние обаче си имаме своите шансове и неведнъж сме показали тука, в Кърджали, че можем да играем добър футбол", заяви Тунчев. Специалистът отговори, че Георги Николов е добре, но като цяло има футболисти с леки здравословни проблеми, но изрази надежда, че за срещата утре те ще бъдат на линия.

"Очакваме да направим много повече, отколкото в първия мач. Анализирали сме всичко с играчите и с моя екип, знаем какво трябва да променим и се надяваме да го приложим в утрешния двубой. От първата минута нашата идея ще бъде да спечелим. Това е в главата на момчетата и се надявам този резултат, който се получи в първата среща, да бъде просто една случайност", каза Руи Мота. Относно контузените футболисти Квадво Дуа, Агибу Камара и Йоел Андерсон той поясни, че те все още са с травми и продължават да се възстановяват.

