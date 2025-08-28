Войната в Украйна:

Хищници и тревопасни: Черната пантера е отново тук

28 август 2025, 08:38 часа 537 прочитания 0 коментара
Черната пантера се е завърнала в България, твърди се в заплашителна новина от последния ден. След двумесечен гастрол в чужбина (по последна информация се бе озовала в Румъния), леопардът отново броди на воля по родните земи.

Добре известно е, че ако черна пантера ти мине път в медиите, значи е на на голям брой четения. Защото публиката отдавна е хипнотизирана от страхове. И всъщност обича да се страхува, а медиите обичат да я плашат.  При подобна взаимовръзка се знае още нещо - че страховете трябва да се разнообразяват. Да се освежават, тъй да се каже, и към букета от притеснения да се прибавят нови и нови.  

Съответно предстои истински напрегната седмица. Гответе за следното: всеки ден с методична новинарска сериозност ще бъдете осведомявани къде за последно е забелязано животното. Сега е около Тутракан. Значи да се готвят Силистра или Русе. Паралелно да му мислят Добрич и Търговище. А най-сетне отново да внимават в Шумен и пак да избягват разходките в Шуменското плато. Шуменци все пак получиха глътка въздух и необходимото време, за да се изнесат от града с всичките си багажи завинаги. Сега ще стане страшно. 

Ако за едни появата на пантерата носи големи притеснения, за други силно облекчение. Колко е хубаво да има важна тема в обществото, която притеснява властта, и тогава да се появи черна пантера, която да броди по новините. Не е лошо например в АПИ да се получат съмнителни бонуси за милиони и всички погледи, насочени към тях, внезапно да се изместят в медийния поток към животното. Трябва да е приятно също, малко преди есенните дни, които по традиция са свързани с повишен шанс за протести, да получиш отсрочка, благодарение на този страховит екземпляр. Инфлацията също може да забегне спокойно още напред и да действа непредсказуемо, досущ като животното, което поне за определен период ще разсейва вниманието от нейните движения. АТВ-та, които газят хора в Слънчев бряг и атракциони, които убиват от немарливост и безхаберие: спокойно, време е да се занимаем с пантерата. Защото с колкото повече страхове заразим публиката, толкова повече тя се упражнява в това да бъде наплашена. И това устройва всички по веригата. А тя, както е широко известно, е изградена от хищници и тревопасни.  


Автор: Георги Петров

медии черна пантера
