Десетократно вдигат глобите за авиокомпаниите и наземните оператори: Говори Гроздан Караджов

Ще внеса промени в Закона за гражданското въздухоплаване, с който десетократно се вдигат глобите за авиокомпаниите и за наземните оператори. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в ефира на Нова телевизия. Той коментира поредния нелеп случай, в който онкоболна жена не беше допусната да се качи в самолет заради багаж, който е п о-голям с 1 сантиметър.

ОЩЕ: Заради 1 сантиметър по-голям багаж: Не дадоха на онкоболна жена да се качи в самолет

"Случаят с онкоболната жена е отвратителен. Правилата на компаниите се превърнаха в правила над законите. Те не зачита нито националните, нито европейските правила. Тези правила се използват за измъчване на пътуващите. Тази компания си е поставила някаква свръхцел да нямат закъснение. Имаме данни, че политиката на компанията е да дава бонуси на служителите, открили наднормен багаж. Това се превръща в лов на вещици", заяви министърът.

ОЩЕ: Служителите на Ryanair ще дебнат за голям багаж, дават им и бонуси

Попитан имат ли право да откажат да си платиш за по-големия багаж, министърът отговори, че това право го има. „Пътниците се водят като армия, ако се отклонят, че пращат в карцена – изхвърля се от борда на самолета. Тази компания си позволява да безчинства. Има данни, че го прави и в други държави“, обясни Караджов.