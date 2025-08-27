Саката се сбогува с ЦСКА: Никога няма да кажа лоша дума за любимия отбор!

Стойко Сакалиев използва социалните мрежи, за да се сбогува с ЦСКА. Както е известно, днес стана ясно, че администраторът и клубът се разделят по взаимно съгласие. Бившият нападател на „армейците“ публикува емоционален пост, в който благодари на всички, с които е работил през последните пет години. Той също така бе категоричен, че никога няма да каже нищо лошо срещу любимия си отбор.

Сакалиев допълни, че ЦСКА винаги ще бъде част от него – независимо дали е на работа в клуба, или е извън него. Доскорошният администратор заяви, че е човек, който винаги търси положителното и хубавото в живота и именно това ще запази в сърцето си от престоя си в българския гранд.

„Здравейте, армейци! На първо място искам да изразя своята огромна благодарност към господин Гриша Ганчев и Дани Ганчев, с които започнах моя път в клуба. Също така благодаря и на господин Валтер Папазки и всички, които в момента управляват ЦСКА, за доверието и съвместната ни работа през годините“.

„Винаги съм бил честен и откровен с вас и никога не съм крил това, което мисля. Днес съм длъжен да споделя една новина, която за мен е много важна – Днес се разделих с клуба. Изказвам признателността си към цялото ръководство, към целия екип, с който работих през последните пет години – футболисти, треньори и спортно-технически щаб. За мен този период беше безценен. Аз съм човек, който винаги търси положителното и хубавото в живота и именно това ще запазя в сърцето си“.

„Никога няма да кажа лоша дума за любимия отбор, защото съм възпитан от моето семейство да взимам най-доброто и да оставям негативното настрана. Благодаря на всички за подкрепата и за времето, което споделихме заедно. ЦСКА винаги ще бъде част от мен – независимо дали съм вътре в клуба като човек, който работи и помага, или извън него. Подкрепата ми ще бъде вечна и винаги ще съм там, където е ЦСКА. ЕДНА ЛЮБОВ,ЕДНА БОРБА ЕДИН ОТБОР … САМО ЦСКА!“, написа Стойко Сакалиев.

