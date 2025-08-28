Подиграва ли се Тейлър Суифт с Бог? Религиозен лидер посочва музиката ѝ като опасна

Музикалният свят отдавна е обект на спорове, като артисти като Мадона, Мерилин Менсън и Лейди Гага са обвинявани, че промотират сатанизъм или антихристиянски теми чрез провокативни текстове и образи. От шокиращите рок изяви на Менсън през 90-те години до роклята от месо на Гага, която предизвика слухове за окултизъм, тези твърдения често предизвикват дебати за художественото изразяване срещу моралното влияние.

Сега Тейлър Суифт, кралицата на поп музиката, е подложена на критики от Кърк Камерън, бившата звезда от "Growing Pains", превърнал се в християнски режисьор, който предупреждава, че музиката ѝ "се подиграва на Бога" и "възвеличава похотта и бунта". С огромното влияние на Суифт – току-що обявила годежа си на 26 август с NFL звездата Травис Келси – критиката на Камерън отново разпали въпросите за нейното влияние върху младите фенове.

54-годишният Камерън, баща на шест деца, известен с проекти, основани на вярата, като "Fireproof" и "Lifemark", се включи в Instagram, за да бие тревога. "Какво получавате, когато милиардерка поп звезда издава албум с провокативна обложка, текстове, които се подиграват на Бога, прославят бунта и възхваляват явния грях?", попита той, цитиран от "The Christian Post". "Получавате най-мощната проповед, която американската младеж ще чуе тази година."

Лош "учебник" за тийнейджърите

Той твърди, че музиката на Суифт, особено албумът ѝ от 2024 г. "The Tortured Poets Department", действа като "учебник" за тийнейджърите, запълвайки празнината, оставена от родителите. "Тя няма свои деца, но отглеждането на деца е трудно. Защо да се занимава с всичко това, когато може просто да бъде учителка на вашите деца?", каза Камерън, посочвайки текста на една от песните на Тейлър Суифт: "Ами ако начинът, по който ме прегръщаш, всъщност е свещен?" – което някои критици считат за богохулство.

Камерън не е сам. Джен Ница, бивша медиумка и водеща на подкаста "Ex-Psychic Saved", се присъедини към неговите опасения, насочвайки се към увлечението на Суифт по числото 13, което тя нарича "щастливото си число" от албума си "Fearless" от 2008 г. В интервю за "Jimmy Kimmel Live!" през 2020 г. и в подкаста "New Heights" с Травис и Джейсън Келси през 2025 г. Суифт свързва числото с лични постижения, като рождената си дата и успехите на албумите си. Ница, говорейки в Instagram, нарича това нумерология – форма на гадаене, която тя определя като "демонична". "Вярваш, че числата ще ти дадат скрито знание", казва тя. "Сатаната опакова нещата по много красив начин, като ги прави да изглеждат невинни."

Музиката на Тейлър Суифт "учи" ли децата погрешно?

Годежът на Суифт с Келси, обявен с игрив пост в Instagram – "Вашата учителка по английски и вашият учител по физическо възпитание се женят" – само засили вниманието към нея, с 30 милиона харесвания и броят продължава да нараства. Но критици като бившият певец на Boyzone Шейн Линч, който през 2024 г. обвини Суифт в "скрити сатанински" елементи в изпълненията й, и Шейн Пруит от Южната баптистка конвенция, който нарече текстовете ѝ "антихристиянски", твърдят, че влиянието ѝ е вредно.

Пруит, някогашен фен, призова родителите да преосмислят позицията си, като попита: "Трябва ли да се забавляваме с текстове, които се подиграват с нашите вярвания?"

Защитниците на Суифт считат това за преувеличено, като отбелязват, че музиката ѝ отразява лични истории, а не демонична програма. Въпреки това, предвид културното ѝ господство, доказано от 1,6 милиона продажби на "The Tortured Poets Department" през първата седмица, Камерън и други се притесняват, че влиянието ѝ върху младите фенове има тежки последствия, пише "Marca".