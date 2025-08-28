Ще има ли воля да се спре увеличението на заплатите в МВР и отбраната? Член на Фискалния съвет размаха пръст

България ще завърши с толкова дефицит, колкото поиска правителството. Ако погледнем, логично дефицитът в бюджета трябва да бъде около 3%. Това заяви бившият заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет Любомир Дацов пред bTV. "Ние от Фискалния съвет, още когато се приемаше бюджета за 2025 г., сложихме един доклад за дефицита и за дълга, но оттогава досега нищо не се е променило. Аз съм отписал тази година, защото тя е преходна. Безсмислено е да се коментира една тема, на която никой не реагира. За мен има две важни неща за следващия бюджет. Първият важен въпрос е ще се отмени ли политическа воля да се отменят автоматичните индикации с вдигане на заплатите в сферата на образованието, на отбраната и на МВР? Вторият важен въпрос е ще има ли сила правителството да свали дефицита под 2%?", запита Дацов.

Минимална заплата от 1213 лв. през 2026 г.?

Любомир Дацов се противопостави и на вдигането на капитала на Българската банка за развитие (ББР). "В ББР са странни операциите, защото няма яснота какво ще се финансира. Какъв е смисълът да се увеличава капитала на банката и после да се връщат в бюджета", недоумява той. Има видимо заобикаляне на капиталовата програма и на таваните, които са заложени в нея, предупреди бившият зам.-министър на финансите.

Дацов обясни, че това, което се е видяло през последните две години като формули, конструирани по такъв начин в областта на доходите за увеличаване на минималната работна заплата на 1213 лв., няма да сработи. "Конструкцията на едно увеличаване на минималната работна заплата води само до проблеми. С минималната работна заплата са свързани и много плащания", коментира бившият зам.-министър на финансите. Според Дацов има много предизвикателства пред страната – ангажиментите във войната в Украйна, митата и др.

Той добави, че това, което показва развитието на света, има два фактора. Първият фактор е, че пазарът на труда трябва да бъде гъвкав. Вторият фактор е, че всички доходи, които се изменят, свързани с минималната работна заплата, то какво ще се случи със средната работна заплата, запита Дацов. Това, което бюджетната практика го е доказала е, че не се прави социална политика през данъците, тъй като е абсолютно неефективна и загуба на пари. Ако някой иска да прави социална политика, да я прави без бюджета, по думите на финансиста.

