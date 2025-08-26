Лудогорец продава ненужно крило на шампиона на Мароко

Лудогорец е много близо до реализирането на пореден силен изходящ трансфер това лято. „Орлите“ са на крачка от продажбата на един от ненужните им футболисти в шампиона на Мароко - Беркан. Става въпрос за 26-годишното крило Мунир Шуиар. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите всичко около предстоящата сделка е уточнено като трансферът трябва да бъде обявен официално в следващите дни.

Лудогорец ще прибере солидна сума за Мунир Шуиар

Параметрите по сделката не се съобщават, но е ясно, че Лудогорец ще получи солидна сума за правата на бившия младежки национал на Франция. В договора между двата клуба пък ще има записани и редица бонуси, които „орлите“ могат да получат, ако Шуиар се представи на добро ниво в тима на Беркан и му помогне да изпълни целите си. Разградчани също така ще си запазят и процент от следваща продажба на фланговия футболист.

Кариерата на крилото

Мунир Шуиар пристигна в Лудогорец в началото на септември 2023 година от турския Истанбул Башакшехир. Тогава българският шампион брои 1,1 милиона евро за правата му. Крилото обаче не успя да се наложи на „Хювефарма Арена“ и бе пратен под наем във френския Амиен. Преди началото на миналия сезон той бе преотстъпен на швейцарския Цюрих, който обаче не се възползва от възможността да го вземе за постоянно. До момента Шуиар има едва 22 мача за Лудогорец във всички турнири, в които е направил 2 асиситенции. Според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената на играча е 3 милиона евро.

