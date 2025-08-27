Войната в Украйна:

Вили Вуцов: Председател на комисия на БФС е съратник на Ленин! Няма промяна, а подмяна

27 август 2025, 21:51 часа 598 прочитания 0 коментара

Култовият български треньор Велислав Вуцов стартира нов проект. Специалистът ще води собствено предаване, в което ще анализира изминалите през седмицата мачове, но във всеки епизод ще има и фрагмент, посветен на болезнените теми в родния футбол. В първия брой на подкаста Вуцов даде своето генерално мнение относно управлението на Българския футболен съюз и начина на функциониране на комисиите му. Той не пропусна да отбележи, че в част тях има председатели, които не са сменяни от 20 години.

"След конгреса на БФС преди година и половина се правиха много анализи за бъдещето на българския футбол. Тогава всички искаха и бяха готови за големи промени. Надеждите бяха свързвани с това, че критикуваният Боби Михайлов си тръгва. Да, ама не. Според мен няма промяна, а подмяна. Беше сменен Боби Михайлов с Георги Иванов. За мен и двамата не са лоши президенти, но начинът, по който върви българският футбол, не е добър", започна Вуцов.

"Всичко отпреди година и половина продължава по същия начин. В Дисциплинарна и Апелативна комисия хората са същите от времето на Михайлов. Юрий Кучев - шеф на Дисциплинарната комисия. Аз го помня от времето на баща ми (б.а. - Иван Вуцов - дългогодишен изпълнителен директор на БФС). Съратник на Ленин! Какво е това нещо? 20 години не можем да го сменим. Тогава ще бъде така", смята той и говори за лошата практика "от-до". Според специалиста нормативните уредби не са разписани по категоричен и ясен начин.

Какви примери от своята кариера даде Вили Вуцов за порочния начин на работа в комисиите в БФС, може да гледате в епизода:

Вили Вуцов БФС Юрий Кучев
