Войната в Украйна:

Заради Русия и петрола ѝ: Индия понася в пъти по-голям удар от Тръмп

28 август 2025, 08:01 часа 423 прочитания 0 коментара
Заради Русия и петрола ѝ: Индия понася в пъти по-голям удар от Тръмп

Спестеното от Индия с покупките на евтин руски петрол заради войната в Украйна бързо ще бъде елиминирано и ще се превърне в голяма загуба за Ню Делхи с въвеждането новите американски мита за внос в САЩ на индийски стоки и услуги (най-вече дрехи, скъпоценни камъни и бижута, обувки, спортни стоки, мебели и химикали). От 27 август митата се вдигнаха с още 25% и станаха 50%.

Според оценки на анализатори, цитирани от Reuters, Индия ще загуби много повече пари от новите мита на САЩ, отколкото е спечелила в сделките с руски петрол. Преди старта на пълномащабната война в Украйна, Индия купуваше по-малко от 1% от общия си внос на петрол от Русия. Но след старта на войната, делът на руския петрол във вноса в Индия стигна почти 40%, като губещ в това отношение се оказа европейският сорт Brent, чийто дял Ню Делхи почна да намалява. Причината е кристално ясна - руският петрол върви за Индия със средно 7% по-голяма отстъпка. В резултат на това през последните 3,5 години Индия спести около 17 милиарда долара. Само че митата на Тръмп ще струват на Индия 37 милиарда долара и то само за настоящата фискална година (април, 2025 - март, 2026 година) - оценката е на базирания в Ню Делхи мозъчен тръст Global Trade Research Initiative (GTRI).

Още: Пак промяна: Индия неохотно намалява вноса на руски петрол под натиска на САЩ

Засега не изглежда да има огромен шок за индийската икономика, но това не е гарантирано занапред. Борсовите индекси в Индия паднаха до най-ниското си ниво от 3 месеца и това не е добър сигнал - все още обаче през следващите 3 седмици вносът на Индия в САЩ ще е възможен при старите условия, заради уточнен преходен период.

Индия обаче не може толкова лесно да се откъсне от Русия. "Индия се нуждае от Русия във военната сфера и покупката на оръжия още няколко години, за евтин петрол, когато е наличен, геополитическа подкрепа и политическа подкрепа по чувствителни въпроси. Това прави Русия безценен партньор за Индия. Но САЩ е партньор номер едно на Ню Делхи", каза Хапимон Джейкъб, основател на Съвета за стратегически и отбранителни изследвания в Делхи.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Москва изкуши Индия и тя пак купува руски петрол - дори в режим на вторични санкции

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Индия война Украйна санкции Русия вторични санкции
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес