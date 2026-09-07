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Лудогорец готви най-скъпия входящ трансфер в историята на българския футбол

07 септември 2026, 15:24 часа 844 прочитания 0 коментара
Снимка: Лудогорец
Лудогорец готви най-скъпия входящ трансфер в историята на българския футбол

Ръководството на Лудогорец е съвсем близо до това да доведе още един нов футболист. "Орлите" са много активни през последните часове от трансферния прозорец. В първия ден от новата седмица те представиха последното си звездно попълнение. Става въпрос за украинския дефанзивен халф Иван Желизко, който пристига от Лехия Гданск. Разградчани са се преборили за подписа на 25-годишният футболист с няколко водещи клуба от Полша, както и с италианския Удинезе. Той пристига срещу сума около 4 милиона евро.

Лудогорец следи още един играч на Лехия Гданск

По последна информация Лудогорец не е приключил с "пазара" от Лехия Гданск. Според журналиста Екрем Конур, "орлите" преговарят за още една звезда от полския отбор. Става въпрос за крилото Камило Мена. Колумбийският футболист е следен от още няколко клуба, сред които ПАОК, Ал Хилал и Ал Аин. Трансферът на Мена обаче не е сигурен, а Лудогорец ще трябва "да се бръкне дълбоко", за да го доведе в Разград.

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Според информацията, от Лехия Гданск искат 8 милиона евро, за да пуснат Мена.  Ако разградчани го привлекат, това ще бъде най-скъпият входящ трансфер в историята на българския футбол. За фаворити за подписа му се сочат саудитският Ал Хилал и отборът на Кирил Десподов, но няма окончателно решение. 23-годишният колумбиец пристигна в полския клуб през 2023 година за сума от 1,6 млн. евро. От тогава той записа 92 мача, в които се отчете с 15 гола и 33 асистенции.

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лудогорец Лехия Гданск
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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