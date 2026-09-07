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Оръжия вместо автомобили: "Фолксваген" сменя фокуса

07 септември 2026, 15:13 часа 902 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Оръжия вместо автомобили: "Фолксваген" сменя фокуса

Заводът на германския автомобилостроител "Фолксваген" в западногерманския град Оснабрюк преустановява производството на автомобили от 2027 г. и започва да работи в сферата на отбраната. Това обявиха днес от пресцентъра на компанията съвместно с инвеститора "Аурелиус Капитъл", цитирани от световните агенции.

Очаква се първият голям проект да бъде партньорство с израелската компания "Рафал", която произвежда системи за противовъздушна отбрана, управляеми ракети и системи за електронна война и е известна със системата си "Железен купол", която защитава израелското въздушно пространство.

"Днес изграждаме дългосрочно индустриално партньорство с нашите германски партньори с цел технологията да се произвежда изцяло в Германия, за да защити Германия и Европа", заяви изпълнителният директор на "Рафал" Йоав Тургеман.

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Според работническия съвет сделката ще осигури работни места за близо 1400 от 1800-те служители. 

"Рафал" произвежда и системата "Железен лъч" – лазерно оръжие, предназначено за поразяване на въздушни цели. Компанията доставя и системата за активна защита "Трофей", която може да унищожава приближаващи се ракети и противотанкови оръжия и се монтира на германския боен танк "Леопард".

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Германия Фолксваген отбрана оръжия отбранителна индустрия
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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