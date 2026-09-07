Фюри отсвири Антъни Джошуа и предизвика друг световен шампион на реванш (ВИДЕО)

Тайсън Фюри обяви, че си търси нов съперник, след като мегасблъсъкът с Антъни Джошуа е на път да пропадне. През последните месеци една от най-коментираните теми в бокса беше предстоящата "битка на Великобритания" между двама от най-великите представители на страната. Сблъсъкът в тежка категория беше планиран за ноември, като и Джошуа, и Фюри подписаха индивидуални договори за мача. Но въпросът за мястото, където ще се състои, е причинил забавяне в официалното обявяване, като организаторите настояват той да се проведе в САЩ, а не на предпочитаното от Джошуа място - стадион "Уембли".

Фюри обяви, че Джошуа не иска да се бие с него

Това не е единствената пречка за провеждането на двубоя. Наскоро Фюри взриви боксовия свят с признание, че Джошуа и екипът му искат повече пари. Тези казуси могат да се окажат ключови и в крайна сметка да не се стигне до така дългоочаквания мач. Сега Фюри публикува видеоклип, изпълнен с ругатни, в който на практика отсвири Джошуа и призова Олександър Усик за пореден път.

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Фюри се обърна директно към Усик с думите: "Търся съперник за ноември. Това ми оставя само един избор - да се бия отново с Олександър Усик. Ти си негов треньор и гуру, знаеш, че Джошуа е слабохарактерен и че никога не би се изправил срещу Циганския крал. Ти имаше куража да го направиш два пъти. Миналия път спечели по точки, честна игра. Нека го направим отново. Нека го повторим през ноември. Топката сега е в твоето поле... искаш ли да се биеш с мен тази година, през 2026 година, или се отказваш?"

Фюри е загубил два пъти от Усик, като двукратният безспорен шампион в тежка категория сега работи с Джошуа като част от неговия тренировъчен и треньорски екип. Щабът на Джошуа все още не е коментирал казуса и дали наистина мачът отпада.

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🚨 TYSON FURY WANTS OLEKSANDR USYK FOR NOVEMBER



Tyson Fury has once again called out Oleksandr Usyk, claiming Anthony Joshua has “shat his pants” and saying he's now looking for a new opponent.



Fury says he wants to run it back with Usyk in November 2026, while taking another… pic.twitter.com/k1aV67Uv58 — MMA On Line (@MMAOnLine_) September 7, 2026