Мерц: Победата на "Алтернатива за Германия" ни разтърси до основи

Изборната победа на проруската и антиимигрантска партия „Алтернатива за Германия“ в провинция Саксония-Анхалт разтърси до основи Християндемократическия съюз. Това призна германският канцлер Фридрих Мерц. Само няколко часа след историческата победа на крайнодясната партия, което се случва за първи път от 1945 г. насам, Мерц обяви, че отменя участието си на Международната среща на върха за Космоса, която ще се проведе в Париж на 9-10 септември под патронажа на френския президент Еманюел Макрон.

Въпреки това Мерц категорично отхвърли възможността за сътрудничество между негова консервативна партия и АзГ. От крайнодясната партия призоваха депутатите от партията на Мерц да ги подкрепят, за да поемат управлението на източната провинция. В следвоенната история на Германия не е имало случай, в който крайнодясна партия да управлява която и да е от федералните провинции.

АзГ спечели близо 44% от гласовете, като този резултат отразява изключително слабата обществена подкрепа за управляващата коалиция на Мерц. Това предизвика тревога и в съседна Франция, и в Полша, отбелязва Ройтерс.

Въпреки това на АзГ, която иска да преустанови помощта за Украйна, да възстанови връзките между Берлин и Москва и да депортира имигранти, не ѝ достигнаха малко гласове, за да получи абсолютно мнозинство в регионалния законодателен орган. Тя ще разполага с 39 от общо 83 места и сега се надява, че ще успее да привлече на своя страна някои депутати консерватори.

Още: Руслан Трад: АзГ печели като "паразит на системата"

„Това разтърси нашата партия до самите ѝ основи. Не може просто да продължим, както е било досега“, каза Мерц, цитиран от „Билд“. „Имаме силна Конституция; имаме всички инструменти да защитим Конституцията от едно дясноекстремистко провинциално правителство, но партийната ни система минава през тектонични промени“, добави канцлерът.

Християндемократите на Мерц, който според социологическите проучвания е най-непопулярният канцлер в съвременната германска история, ще се явят на още регионални избори през следващите седмици и през 2027 г. Мерц се надява че, растежът на най-голямата икономика в Европа ще се съживи чрез серия от реформи и увеличаване на финансирането за някои сектори.

Мъск изпрати поздрави на АзГ след вота