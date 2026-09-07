Лудогорец надцака Удинезе! "Орлите" пръснаха 4 милиона евро за национал на Украйна

Лудогорец официално привлече украинския дефанзивен халф Иван Желизко от Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник подписа с разградчани след успешно приключили преговори между двата клуба и преминати медицински изследвания и фитнестестове. За подписа му "орлите" са се преборили с конкуренцията на няколко водещи полски клуба, както и с италианския Удинезе.

Лудогорец привлече Иван Желизко

Желизко е роден на 12 февруари 2001 година в Лвов и е висок 186 сантиметра. Той започва футболната си подготовка в Карпати Лвов, след което преминава през чешкия Карвина. През 2021 година се присъединява към латвийския Валмиера, с който става шампион на Латвия през 2022 година.

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През 2023 година украинецът преминава в Лехия Гданск, където постепенно се утвърждава като основен футболист. За три сезона Желизко записва 89 официални мача и 13 гола за полския клуб. През последния сезон той има 30 двубоя в Екстракласа, като не пропуска нито една минута от шампионата.

Полузащитникът е преминал през всички основни юношески формации на Украйна, включително националния отбор до 21 години. През 2023 година той е част от състава, спечелил бронзови медали на Европейското първенство за младежи до 21 години.

Трансферът в Лудогорец е сериозна крачка в кариерата на Желизко, който ще се присъедини към отбора като петото ново попълнение на разградчани през лятото след Михаил Полендаков, Натан Фернандес, Хосам Абделмагид и Иво Гърбич.

Според информация от Полша трансферната сума е около 4 милиона евро, което би превърнало продажбата му във втората най-скъпа в историята на Лехия Гданск.

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