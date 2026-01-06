Лудогорец напира за национал на ЮАР от бившия отбор на Хьогмо (ВИДЕО)

Шампионът на България Лудогорец все още не е привлякъл нито едно ново попълнение по време на зимния трансферен прозорец. Това обаче може много скоро да се промени, тъй като „орлите“ са набелязали национал на Южноафриканската република, който се подвизава в бившия тим на треньора на разградчани Пер-Матиас Хьогмо – Малмьо. Става въпрос за 21-годишния ляв краен защитник Самукело Кабини. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Лудогорец иска да се подсили по левия фланг на отбраната

Треньорският щаб на Лудогорец иска отборът да се подсили по левия фланг на отбраната, тъй като в момента на този пост „орлите“ разполагат единствено с капитана на тима Антон Недялков. Той обаче често е преследван от контузии, а това принуждава разградчани да използват Франсиско Сон, който играе на позицията на десния краен защитник. Затова и Хьогмо настоява шампионите да привлекат Кабини.

Professional players born in (2004) and above (282)



📋 Player's name: Samukelo Kabini

🇿🇦Nationality : South Africa

🎈 date of birth : 15/03/2004 (21)

📏 height : 1،81m

🥾Favorite foot : Left

⚽️ Player position: LB/CB

🏟️ The club : Molde FK 🇳🇴

💰 market value : 1.20 m €

•… pic.twitter.com/zVAlPBuS9W — SPORTS WORLD (@TalentScout200) December 5, 2025

Защитникът е оценен на 2 милиона евро

Самукело Кабини стартира кариерата си в тима на Орландо Пайрътс, но през лятото на 2023-та преминава в състава на Тим Сукази Галакси ФК. В края на март 2025 година левият бек е купен от Мьолде срещу 760 хиляди евро. До момента защитникът има на сметката си общо 23 мача за норвежкия клуб във всички турнири, в които е реализирал 2 попадения и е направил 4 асистенции. Той има договор със скандинавците до края на календарната 2028-ма като е оценен на 2 милиона евро. За националния отбор на ЮАР Кабини има 4 мача без отбелязан гол или направена асистенция.

