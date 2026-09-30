ПФК "Левски" за убийството на Илиян Филипов: Смъртта няма клубна принадлежност

От ПФК "Левски" разпространиха официлно съобщение по повод убийството на собственика на Ботев Пловдив Илиян Филипов, който беше застрелян в главата в малките часове на 30 септември. Припомняме, че Филипов е собственик и на транспортната компания PIMK (ПИМК). Според информации трагедията се е случила след края на мача на националния отбор на България с този на Естония, който се игра на 29 септември на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и завърши при резултат 0:0.

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От "синия" клуб изразиха съболезнования за смъртта на Филипов. В официалната Facebook страница на клуба бе публикувано следното съобщение: "ПФК "Левски" изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов след кончината му.

В този тежък момент изказваме съболезнования и дълбоко съчувствие и към всички служители на ПФК "Ботев", както и към "жълто-черните" привърженици.

Смъртта няма клубна принадлежност или цвят.

Мир на праха му!".

Съболезнования от футболна България

Снимка: БГНЕС

След новината за убийството на Илиян Филипов думи на съпричастност дойдоха и от основния пловдивски конкурент "Локомотив", както и от Ботев Пловдив, в чието съобщение се казва: "Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към "жълто-черната" идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство. Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион "Христо Ботев", превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България."

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От Българския футболен съюз (БФС) също излязоха с позиция, част от която гласи: "С неговата загуба българският футбол се разделя с личност, оставила своя отпечатък върху развитието на клуба и футболната общност в Пловдив".