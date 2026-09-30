Чехия се отказва да участва на "Евровизия" в България

Чехия вероятно няма да прати свой представител в Бургас за "Евровизия 2027", тъй като общественият оператор Česká televize (ČT) планира да оттегли страната от конкурса като част от значителните съкращения на бюджета, планирани за следващата година.

Новината беше съобщена днес от чешкия вестник Aktuálně.cz, който посочва, че ČT планира да не участва в "Евровизия 2027" като част от по-широката си стратегия за намаляване на разходите. Тази информация е потвърдена и от Eurovisionfun.

Бюджетни съкращения

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Решението относно "Евровизия" е част от по-широкия план за икономии на Česká televize, който предвижда намаляване на разходите с 350 милиона чешки крони през 2027 г.

Очаква се съкращенията да засегнат както персонала на обществения оператор, така и неговата програма. Генералният директор на ČT Хинек Хударек вече спомена за значителни съкращения на персонала, а новият план включва съкращения в различни области на обществения оператор.

Източник: Getty Images

Според Aktuálně.cz се очаква да бъдат засегнати няколко програми, включително седмичната програма за разследване на престъпления „Na stopě“, „Galerie Selfie“, както и детски програми като „Draci v hrnci“ и „Šikulové“.

Същевременно се очаква непрекъснатото нощно излъчване на новини по ČT24 от Бърно и Острава да бъде преустановено, а няколко регионални и новинарски програми ще намалят честотата си на излъчване.

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В рамките на тази по-широка рамка за намаляване на разходите, участието в конкурса за песен на "Евровизия" изглежда е една от дейностите, които ще бъдат съкратени.

Официално Česká televize все още не е обявила окончателно оттеглянето си от "Евровизия 2027". Aktuálně.cz отбелязва, че окончателният вид на мерките за намаляване на разходите все още се финализира.

Ако решението бъде официално финализирано, Чехия ще пропусне "Евровизия 2027", след като участва в предишното издание на конкурса във Виена.