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Зеленчуци и горива качват цените: КНСБ изчисли колко струват основните стоки през септември

30 септември 2026, 12:31 часа 561 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Зеленчуци и горива качват цените: КНСБ изчисли колко струват основните стоки през септември

През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември.

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"Към септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62,02 евро. Към август тя е била 61,63 евро", посичи зам.-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Виолета Иванова.

Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти.

изчисленията на синдикалната организаиця показват, че само за година малката потребителска кошница е поскъпнала с над 5 евро. За месец септември, за да купим основни храни и за литър бензин, ни струва над 62 евро спрямо почти 57 евро преди година.

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Масовият бензин е поскъпнал с 5 цента от август. А само от началото на годината увеличението там е почти 30%.

След понижението на цените на плодовете и зеленчуците през летните месеци, през септември 2026 г. отново се наблюдава нарастване при продуктите, които постепенно излизат от активния сезон, както и задържане на ценовите равнища при тези, които все още се предлагат в по-големи количества. 

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Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците с 3,5%, като увеличение се отчита и при доматите с 1,4%, картофите с 2% и ябълките с 1%. 

Освен при плодовете и зеленчуците, ръст на цените се наблюдава и при някои основни хранителни продукти. Цената на свинското месо нараства с 1,3%, а на цялото пиле с 0,6%. Продължава и плавното увеличение на цената на яйцата с 0,7%. В същото време цените на други основни продукти остават сравнително стабилни. Не се наблюдават съществени промени при прясното мляко и киселото мляко, брашното, хляба и олиото. 

Годишното изменение на стойността на МПК – от септември 2025 г. до септември 2026 г., възлиза на 8,6%, а за периода от юни 2025 г. до септември 2026 г. се отчита кумулативно нарастване с 9,3%. 

От синдиката акцентираха и върху огромната ножица между цени на едро и дребно, където се наблюдава надценка на продуктите в диапазон 22,8% – 146,3% на стоките при търговия на дребно. 

Запазват се и съществените различия по райони на редица ключови стоки, като тези отклонения достигат при някои стоки достигат до 20% над средната цена за страната. 

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КНСБ потребителска кошница цени на горивата цени на храните
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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