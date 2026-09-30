"Огледало на туризма": Държавата ще ни даде възможност да оценяваме хотели, ресторанти и атракции

Туристите ще могат да оценяват онлайн качеството на услугите, които получават в хотели, ресторанти и туристически атракции у нас. Това ще става чрез QR код, който ще дава възможност за оценка на преживяването в реално време, обясни изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова.

Събраните оценки ще бъдат обединени в обща база данни. Така ще може да се вижда как туристите оценяват предлаганите услуги и къде има нужда от подобрение.

„Тази обща база данни ще бъде най-доброто огледало на българския туризъм“, поясни Карастоянова.

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Системата все още се подготвя. Очаква се Министерството на туризма да обяви кога ще бъде въведена.

Според Карастоянова става дума за сложна технологична платформа, която трябва да може да обработва оценки от голям брой потребители едновременно. Не е ясно дали ще бъде готова до началото на зимния сезон.

Експертът коментира и подписания меморандум с голям международен туристически оператор. По думите ѝ целта е броят на германските туристи у нас да бъде удвоен.

„Тази година около 200 000 германски туристи са почивали в България. Очакванията са броят им да достигне 400 000 през следващия сезон. За целта вече са предприети стъпки за осигуряване на чартърни полети от шест германски летища. След германския пазар се очаква да бъде насочено внимание и към Великобритания", поясни още изпълнителният директор на Националния борд по туризъм, предаде Нова тв.

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Карастоянова определи изминалия летен сезон като труден, но успешен. Според нея страната трябва да обръща повече внимание и на представянето на българските храни и вина пред туристите.