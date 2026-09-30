Реакции за цар Самуил и твърдения за "гръцко-български пазар": В Скопие вече не са съгласни, че е български владетел

България и Република Северна Македония се разбраха през 2022 г., че цар Самуил е български владетел. Това е едно от малкото неща, по които двете страни постигнаха съгласие след създаването на Съвместната мултидисциплинарната експертна комисия по исторически и образователни въпроси след Договора за приятелство през 2017 г., когато двете съседни страни се съгласиха, че имат "обща история". Сега, когато Гърция ще предаде на България костите от цар Самуил, в Скопие започнаха да се отричат от това съгласие и да отправят критики към историческата комисия между двете страни.

Четат ли с разбиране от Скопие?

Бившият кмет на Скопие Йове Кекеновски поиска отговорност от Комисията за допускането на формулировка, която би могла да доведе до подобни политически последици.

Според него с приетото определението, че държавата на Самуил „се счита от повечето съвременни исторически науки за Българската империя“, не означава, че от Скопие са се съгласили, че той е български владетел.

По думите му става въпрос за формулировка, която днес София много лесно може да превърне в просто политическо послание, че Самуил е бил български цар. ОЩЕ: Разбрахме се със Скопие за цар Самуил. Но още дебнат опасности.

Защо костите пътуват само до София?

Ако наследството на Самуил е „общо“, както е определила Историческата комисия, защо костите пътуват само до София? Защо окончателното им погребение е организирано като завръщане на български владетел в родината му, без видимо място за Северна Македония в цялото събитие?, пише македонската медия "Плюс инфо".

Македонската медия "Независен" поставя въпроса къде е изчезнала "общата история" с България.

"Гроздето е кисело": Това можело да не са костите на Самуил

Междувременно Стойко Стойков от сепаратистката ОМО "Илинден"представен като историк в македонските медии, е заявил пред МКД, че не е научно потвърдено, че реликвите, които София ще получи в събота, принадлежат на цар Самуил, нито пък България и Гърция имат правна основа да ги предадат, предаде "Инфомакс".

В заглавието си медията пише още за "българо-гръцки пазар". ОЩЕ: Как ще се разберем със Северна Македония: Историци разказаха за цар Самуил и обявиха, че мощите нямат цена