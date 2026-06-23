Лудогорец прати оферта за голям бразилски талант

Бившият шампион на България Лудогорец все още не е представил нито един нов футболист това лято. Ситуацията обаче може много скоро да се промени, тъй като „орлите“ са набелязали голям бразилски талант. Става въпрос за 19-годишното крило на местния гранд Фламенго – Алан Сантос. Това разкри изданието „TransferFeed“. Според информациите разградчани вече са изпратили официална оферта за правата на играча като се очаква съвсем скоро сделката да бъде финализирана.

Алан Сантос е собственост на Фламенго

Алан Сантос е впечатлил скаутите на Лудогорец с представянето си по време на бразилския шампионат до 20 години, както и в турнира за Копа Либертадорес. В началото на 2026-та младокът направи своя дебют за първия отбор на Фламенго, след като взе участие в три мача от „Кампеонато Кариока“. Той обаче не успя да се отчете с вкарано попадение или направена асистенция. Въпреки това Сантос е считан за голям талант, чието бъдеще е светло.

Лудогорец продължава подготовката си за новия сезон

Междувременно Лудогорец продължава подготовката си за новия сезон у нас. Както е известно, „орлите“ решиха да се готвят на клубната си база, заради малкото време, което има между изминалия и предстоящия шампионат. Разградчани ще стартират новия сезон с домакинство на Локомотив Пловдив. Двубоят ще се проведе в средата на юли на стадион „Хювефарма Арена“.

ОЩЕ: Наслаждавайте се на Мондиал'26! Истинските ценители гледат Първа лига, където няма и ден без интрига!