Лудогорец претърпя провал и на трансферния пазар: Крило отказа да играе в Разград

Нидерландският футболист Емануел Поку е отхвърлил възможността да заиграе в България, съобщава „WfcGroningen“ в социалната мрежа Х. 20-годишното крило на Алмере Сити е бил следен от Лудогорец, като настоящият му клуб се е съгласил да го продаде, но самият играч е отказал възможността да играе в Разград.

Емануел Поку направи много силен сезон с тима на Алмере Сити

Emmanuel Poku met een 𝑯𝑬𝑬𝑹𝑳𝑰𝑱𝑲𝑬 kap 🪓👏#almgra pic.twitter.com/ASOgivmvdj — ESPN NL (@ESPNnl) May 6, 2026

Поку има договор с Алмере Сити за още един сезон. Футболистът може дза бъде използван по двете крила, както и като централен нападател. Неговият брат Ернест Поку играе в германската Бундеслига, където носи екипа на Байер Леверкузен.

През изминалия сезон Емануел е записал общо 49 мача, като е отбелязал 12 гола и направил 9 асистенции.

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