В Разград се хванаха за главите: Ненужен в Лудогорец не иска да си ходи и извива ръцете на шефовете

Шефовете на Лудогорец се хванаха за главите и се чудят какво да правят с един от ненужните футболисти в състава на „орлите“. Става въпрос за централния бранител на разградчани – Оливие Вердон. Както е известно, националът на Бенин не попада в плановете на клуба за следващия сезон и поради тази причина ръководството търси начин да се раздели с него. На този етап обаче „удрят греда“.

Вердон няма никакво намерение да „скъса“ договора си по взаимно съгласие

Според информация на колегите от „Тема спорт“ ръководството на Лудогорец и Вердон са стартирали преговори за разтрогване на договора му, който е до лятото на 2027 година. Централният бранител обаче е категоричен, че не възнамерява да „скъса“ контракта си по взаимно съгласие. Причината е, че защитникът иска да получи всички дължими суми до края на споразумението – нещо, което не устройва разградчани. В момента двете страни умуват върху различни варианти как да сложат край на взаимоотношенията си.

Бранителят има над 240 мача за „орлите“

Оливие Вердон пристигна в Лудогорец в началото на септември 2020 година от испанския Алавес. Първоначално той бе под наем при „орлите“, но след изтичането на договора за преотстъпване разградчани решиха да го вземат за постоянно, като броиха 1,2 милиона евро за правата му. До момента централният защитник е изиграл общо 241 мача за разградчани във всички турнири, в които се е отчел със 17 попадения и две асистенции. Той е 5-кратен шампион на България, а също така е спечелил 2 пъти Купата на България и 5 пъти Суперкупата на страната.

