Лудогорец продължава серията си без победа! "Орлите" с огромен подарък за Левски

Шампионът Лудогорец продължава серията си без победа! "Орлите" завършиха наравно 1:1 със Спартак Варна в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Разградчани се намират в серия от три мача без успех, след като записаха равенство с ЦСКА в миналия кръг, а преди това загуби от Реал Бетис в Лига Европа. Така Лудогорец остава на втората позиция във временното класиране с 23 пункта. Лидерът Левски има 26 преди срещата си с Черно море в неделя. Припомняме, че разградчани са играли един мач по-малко.

Лудогорец не успя да се пребори със Спартак Варна

"Орлите" започнаха по-активно в срещата, но така и не успяха да създадат по-опасна ситуация. Така се стигна до 27-а минута, когато бяха наказани за бездействието си. Шанде без изведен на границата на наказателното поле и след като се нагласи за стрелба, прониза мрежата на Бонман. Така той да реализира първата възможност за Спартак. До края на първата част не се стигна до други интересни ситуации пред двете врата и двата тима се оттеглиха на почивката при минимален аванс за гостите от Варна.

Лудогорец успя да изравни, но не и да победи

"Орлите" излязоха през втората част в търсене на изравнителното попадение и то не се забави. Още в 50-а минута Петър Станич бе намерен по великолепен начин от Ивайло Чочев и без да се замисля прати топката в мрежата на Ковальов за 1:1. В 69-ата минута Лудогорец можеше да стигне до пълен обрат, но удар от непосредствена близост Ерик Биле с глава срещна гредата. С това в общи линии се изчерпаха възможностите на "орлите". До края на срещата така и не се стигна до друга опасна ситуация пред някоя от двете врати и двата тима трябваше да се задоволят с точката.

