Мачът от Първа лига, заради който се стигна до съд, предложи 2 червени картона и битка, но не и победа за Ботев на "Колежа"

Ботев Пловдив и Славия завършиха 1:1 в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. На "Колежа" Никола Илиев получи втори жълт картон в 18-ата минута и остави "канарчетата" с десет души на терена. Въпреки това Око-Флекс изведе домакините напред в резултата в края на първата част. В 69-ата минута Мартин Георгиев също пое предварително към съблекалните и численият паритет бе възстановен. Малко по-късно Емил Стоев изравни от пряк свободен удар.

Ботев Пловдив, който все още няма успех на "Колежа" през този сезон, и Славия остават на 11-а и 12- а позиция с 11 точки. Както е известно, преди срещата се разрази скандал между силните хора в двата клуба. Венцеслав Стефанов обвини пловдивчани в опит за уреждане на сблъсъка, а Илиян Филипов отвърна с дело за клевета.

В началото двата отбора си размениха по един хубав изстрел, но Нтумба и Наумов се намесиха. В 11-ата минута Илиев получи жълт картон за симулация, а малко по-късно бе санкциониран за втори път за грубо нарушение срещу Гермуш и бе изгонен. "Канарчетата" обаче не намалиха темпото. Неделев тества противниковия страж, който се справи. В края на полувремето Минков свали с глава към Око-Флекс, който откри резултата.

През втората част Славия направи голям пропуск чрез Янис Гермуш, който шутира в аут от близка дистанция. Малко преди да изтече един час от началото на мача, Нтумба се намеси два последователни пъти, за да спре Око-Флекс и Видев. В 69-ата минута Мартин Георгиев бе пратен под душовете с втори жълт картон.

120 секунди след това Нтумба блесна с нова намеса, отразявайки шут на Куатенг. В 78-ата минута гостите изравниха. Емил Стоев стреля по земя от пряк свободен удар, топката мина под стената и изненада Даниел Наумов - 1:1. До края Ботев пропусна добро положение, при което вратарят на Славия увисна в опит да пресече центриране.

