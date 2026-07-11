В Гърция тръбят: Олимпиакос и Лудогорец се разбраха за голмайстора на Лига Европа!

Сръбският национал от Лудогорец – Петър Станич е съвсем близо до трансфер в Олимпиакос. Това съобщи гръцкото издание „Sport24“. Разминаванията между двата клуба са изчистени, като остават само малки подробности за доуточняване по споразумението.

Лудогорец ще прибере 9 милиона евро за Станич

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Лудогорец вече има свой представител в Атина, за да се финализират преговорите с Олимпиакос. Подобна е ситуацията и с представители на Станич. Sky Sports Germany съобщава, че стойността на трансфера ще достигне приблизително 9 милиона евро.

Разговорите между Лудогорец и Олимпиакос продължиха по-дълго време, но вече са към своя положителен край. Сръбският национал не взе участие в нито една от двете победи в контролни срещи на разградчани в петък- Септември София – 1:0 и Теута Албания – 1:0, което подсказа за бъдеща раздяла. Както е известно, Петър Станич изпрати много силен сезон, в който се превърна в голмайстор на Лига Европа.

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