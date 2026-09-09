"Купи ми подарък, купи ми подарък!" Допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Далече ще стигне тази котка! Допамин за неделя
Ето едно куче, което е съвсем подготвено за живота:
"Купи ми подарък, купи ми подарък! Дай ми го, дай ми го, дай ми гоооо! Сама ще си го нося, сама, сама, САМА!"
#dog #animals #funnyanimals #dogvideos #animalvideos pic.twitter.com/2U5dwuoph6— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) September 4, 2026
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.