Кабинетът "Радев":

"Купи ми подарък, купи ми подарък!" Допамин за днес

09 септември 2026, 22:30 часа 584 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
"Купи ми подарък, купи ми подарък!" Допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Далече ще стигне тази котка! Допамин за неделя

Ето едно куче, което е съвсем подготвено за живота:

"Купи ми подарък, купи ми подарък! Дай ми го, дай ми го, дай ми гоооо! Сама ще си го нося, сама, сама, САМА!"

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усмивка настроение Допамин куче усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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