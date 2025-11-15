Войната в Украйна:

"Лъвчетата" накараха "петлите" да треперят: Малко не стигна на България U19 за изненада срещу Франция (ВИДЕО)

"Лъвчетата" накараха "петлите" да треперят: Малко не стигна на България U19 за изненада срещу Франция (ВИДЕО)

Юношеските национални отбори на Франция и България до 19 години се представи достойно, но отстъпи с 1:2 срещу Франция във втори двубой от група 2 на европейските квалификации. Надир Ел Джамали откри резултата от дузпа в 19-ата минута. До почивката Кана-Бийк удвои аванса на "петлите". В 79-ата минута добра комбинация между Георги Пенев и Севи Идриз позволи на първия да намали изоставането на "лъвчетата".

