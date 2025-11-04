Любопитно:

"Майсторите" си намериха майстора: Левски увеличи преднината си на върха в класирането!

Ботев (Враца) и ЦСКА 1948 завършиха наравно 0:0 в последен мач от 14-ия кръг на българското първенство по футбол, с което "червените" остават на 5 точки от лидера в класирането на efbet Лига Левски. Отборът на Иван Стоянов, който в миналия кръг победи Лудогорец с 5:4 у дома, сега не успя да се справи под Околчица и загуби ценни две точки в битката за титлата, оставайки на второ място с актив от 30 пункта.

ЦСКА 1948 доминираше през първото полувреме на стадион "Христо Ботев" и направи първото положение още на старта, когато Георги Русев изведе Елиас Франко по лявото крило. Неговият удар обаче бе блокиран и в последствие спасен от Димитър Евтимов. Скоро след това и Петър Маринов трябваше да се намесва, избивайки точен шут от статично положение на Радослав Цонев. 

В 16-ата минута Лаша Двали стреля с глава покрай лявата странична греда на Ботев, а Браян Собреро изпрати красив удар от воле в рамките на вратата, но Евтимов отново спаси. Истинският тест за стража дойде секунди по-късно, когато отби в гредата удар от далечно разстояние на Борислав Цонев, след което добавка на Франко бе блокирана от бранител на врачани.

Евтимов остана перфектен и през второто полувреме, благодарение на което двубоят завърши наравно 0:0. Така Ботев остана на седмо място в класирането с точка зад ЦСКА. В следващия кръг врачани ще срещнат осмия в класирането Локомотив (София), който има точка по-малко след победата си с 3:1 срещу Берое (Стара Загора) днес.

Основният голмайстор на "червените" Мамаду Диало получи жълт картон през второто полувреме и ще бъде наказан за следващия мач срещу Черно море (Варна). "Моряците" са на четвърто място в класирането на българското първенство, колкото има и третият Лудогорец - с шест точки зад ЦСКА 1948. 

