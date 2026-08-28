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Иван Димитров: Най-голямо удовлетворение ни носи моментът, когато разберем, че стоката ни няма забележки

28 август 2026, 11:02 часа 816 прочитания 0 коментара
Снимка: BILLA
Иван Димитров: Най-голямо удовлетворение ни носи моментът, когато разберем, че стоката ни няма забележки

Иван Димитров със своето семейство стартират семеен бизнес в региона на гр. Свиленград. Оранжерийният му комплекс се намира на 3 км от границата на България с Турция и на 1 км от границата с Гърция. На този кръстопът, заедно със семейството си, отглежда и пакетира свежи растения, които достигат до трапезата на българина благодарение на партньорството с BILLA Градини. С вълнение разказва за спецификите и предизвикателствата в отглеждането на свежи подправки. 

-        Разкажете ни за себе си и вашия оранжериен комплекс – какво ви вдъхнови да се занимавате със земеделие?

Нашата дейност е семеен бизнес. Условията за живот в региона на Свиленград не са леки и постепенно се насочихме към развитието на производство. Възползваме се от най-доброто, което ни дава региона. Климатът (слънчево греене, средногодишни температури и валежи) осигурява най-подходящите условия за отглеждането на оранжерийни култури. Разположението близо до автомагистрала „Марица“ благоприятства развитието на търговската дейност.

В оранжерийния комплекс отглеждаме 17 вида подправки - розмарин, босилек, мента, джоджен, мащерка, кориандър, салвия, естрагон, листа от целина, девесил, коприва, див лук, риган, къри, чубрица, магданоз и копър. В производствената ни база също така пакетираме готовата продукция. При необходимост отглеждаме и други продукти, като салати, цвекло, пиперки например. Ние берем, ние пакетираме и доставяме до BILLA. 

-        Как изглежда един ваш работен ден? Какви са спецификите във вашия бранш?

Зависи от сезона и времето. С активна дейност в производствената ни база сме заети основно сутрин. Но бизнесът изисква много работа в различни направления, а ние се стараем и поддържаме качеството във всички аспекти.

Производствената ни база е разположена върху 103 декара собствена земя и се състои от три оранжерийни блока с площ от по 15 декара. Закритите площи са 45 декара. Работата е трудоемка, защото нашата продукция е за свежия пазар, не за индустрията. Отглеждаме например цвекло със свежи листа, както и пиперки.

Цялото семейство и останалите членове на екипа влагат душа и опит, за да достига качествена, свежа продукция до крайния клиент. 

-        Какви принципи следвате, когато отглеждате продукцията си? С какво никога не бихте направили компромис?

-        Свежата продукция е специфична и ние не бихме направили компромис с качеството ú. Няма безгрешни хора, но се се стараем. Ако трябва не доставяме стока, например при съмнение в качеството или недостиг на продукция. За нас е от изключително значение, когато в такъв момент ни посрещнат с разбиране. Именно защото държим на качеството, не си позволяваме да доставяме продукция, която не покрива стандартите. Не пръскаме с пестициди. Разполагаме с необходимите сертификати и много държим на BILLA като партньор. Залагаме на качество и се радваме да бъдем оценени. 

-        Следите ли иновациите в бранша? Какви са те?

За нас е много важно да следим иновациите на технологично ниво. Посещаваме специализирани изложения и търсим подходящи варианти да заместим рутинната човешката дейност. Търсим роботи, които да заместят част от работата. Нашите оранжерийни блокове са на площ от 45 декара и се стараем да дадем добри условия на растенията.

Иновации, свързани с отглеждането на нетипични за нашите географски ширини култури, като чия и авокадо, са мода. Ние сме се фокусирали върху това, което може да се отглежда в нашия регион, в България.  

-        Кое е най-голямото предизвикателство в работата ви днес?

Предизвикателствата са свързани са нашите цели - да разширим пазарите, да уплътним максимално обекта, да развиваме продуктите. Имаме наши програми – кога и как съответната продукция ще бъде реализирана, за стопанския календар на годината и т.н.  

-        Кой момент ви носи най-голямо удовлетворение?

Най-голямо удовлетворение ни носи моментът, в който нашите шофьори се върнат в базата и споделят, че стока е приета и няма забележки. За нас наистина е важно да поддържаме отлично качеството на продукцията си. Също така се раздаваме и се чувстваме удовлетворени от обратната връзка с клиентите към магазинната мрежа или директно към нас.  

-        От кога сте част от програмата BILLA Градини и как ви помага тя?

От около 3 години сме част от програмата на BILLA. С компанията работим на партньорски принцип – обсъждаме, съветваме се, търсим идеи за опаковане и т.н. Възприемаме работата с BILLA като партньорство – за всеки нов артикул сядаме на една маса и разговаряме. Екипът на компанията ни дава насоки, споделя своя опит и съвместно избираме подходящи сортове. Одитите ни дават самочувствието, че сме на прав път. 

BILLA
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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