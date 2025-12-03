Мис България призова феновете на Славия за подкрепа в дербито с Левски (ВИДЕО)

Носителката на титлата Мис България за 2025 година Симона Бакърджиева призова феновете на Славия да подкрепят своите любимци в предстоящото дерби с Левски. Красавицата използва каналите на „белия“ клуб в социалните мрежи, за да покани привържениците на трибуните на стадион „Александър Шаламанов“ в столичния квартал „Овча купел“. Двубоят между Славия и Левски е насрочен за утре, 4 декември от 18:00 часа.

Симона Бакърджиева е волейболистка на Славия

Симона Бакърджиева е волейболистка на Славия като само преди няколко дни спечели титлата Мис България 2025. 22-годишната красавица от Панагюрище се обърна към феновете на „белите“, за да ги мотивира да подкрепят отбора на Ратко Достанич в сблъсъка с Левски.

„Фенове на Славия, елате утре да подкрепите отбора в най-старото столично дерби – именно срещу Левски“, заяви Мис България пред клубните канали на „белите“.

Двубоят е много важен и за двата тима

Двубоят между Славия и Левски е изключително важен и за двата отбора. Както е известно, „сините“ крачат уверено към титлата в Първа лига като в момента заемат първото място във временното класиране с 41 точки. Втори е тимът на ЦСКА 1948 с 36, но и мач повече. Действащият шампион Лудогорец е трети с 30 точки, но и един двубой пасив от Левски. Славия пък са седми с 24 точки – на 5 от Топ 4.

