Модна катастрофа: Риана попадна в списъка на "най-зле облечените" знаменитости (СНИМКИ)

Риана винаги знае как да привлича погледите на червения килим с уникалния си и смел стил. 37-годишната бизнесдама и певица предизвика фурор на наградите "Готам" в понеделник вечерта в Ню Йорк с впечатляваща рокля от Balenciaga в светъл розово-лилав цвят. Роклята, изработена от Пиерпаоло Пичоли привлече погледите заради необикновения си дизайн - с бюстие без презрамки, с балонен силует, леко стесняващ се в талията, съчетан с обемна пола до пода.

Снимка: Getty Images

Риана добави игриви и авангардни елементи, като пухкава светлорозова шапчица и ефектни черни кожени ръкавици с намачкан ефект. Визията ѝ съчетаваше женствена елегантност с феерични нотки, което още веднъж доказва, че тя диктува модните тенденции.

Звездата допълни визията с позлатено колие, украсено с розови и лилави скъпоценни камъни, обеци във формата на капковидни висулки и диамантен клипс за ухо от "Briony Raymond". До нея беше дългогодишният ѝ партньор и баща на децата ѝ, A$AP Rocky, който впечатли с елегантен черен костюм "Chanel", дълго сако и панталони с прав крачол, допълнени с кожена чанта тип "тоте" и големи диамантени обеци.

Снимка: Getty Images

Необикновеният и неповторим стил на Риана обаче често е повод не само за възхищение и коментари като "уау", но предизвиква критики. От "Glam" включиха визията на изпълнителка в списъка си с "най-зле облечените звезди на наградите "Готам" 2025". Сред тях са още Кристен Стюарт, Клоуи Севини и други.

"Що се отнася до трансформацията на стила на Риана, нямаме много забележки. Влиянието на музикантката върху модата и тенденциите е несъмнено, затова ни боли да я включим в този списък. Въпреки това, нейният тоалет за наградите "Gotham 2025" беше толкова странен, че не можем да не се запитаме дали певицата на „Diamonds“ не ни прави шега. От силуета и блестящия материал до странната шапчица, това несъмнено е един от най-слабите модни моменти на РиРи през последните години.", пишат от "Glam".

Семейството на Риана

Риана и партньора ѝ посрещнаха третото си дете, Роки, през септември 2025 г., а миналият месец двойката се завърна на червения килим на наградите CFDA за мода през ноември 2025 г. Риана се радва на живота си като майка на три деца, но тази седмица даде рядката възможност на своите фенове да надникнат зад кулисите на семейството ѝ. В Instagram тя публикува невиждани досега снимки от бременността си, сияеща под слънцето на Барбадос по бански, докато носи малкото си бебе.

Снимка: Getty Images

Риана вече има три деца – по-големите братя на Роки, RZA и Riot – но това не означава, че са готови да спрат с разширяването на семейството. В интервю за списание "Interview" през април 2024 г. тя каза: "Не знам какво иска Бог, но бих се насочила към повече от две деца. Бих се опитала за момиченце. Но, разбира се, ако е още едно момче, ще е още едно момче.", цитират я от "Hola!".

Въпреки всичко това, остава неясно дали някога ще издаде нов албум. Но със своя неподражаем стил и излъчване, Риана продължава да бъде икона както на модния подиум, така и извън него.