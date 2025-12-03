Китай се нахвърли на Великобритания, че не иска ново китайско посолство в Лондон

Китай разкритикува остро британското правителство за поредното забавяне на решението за строителството на голямо ново китайско посолство в Лондон, съобщи Асошиейтед прес. Британските власти съобщиха вчера, че ще вземат решение за изграждането на новото посолство на 20 януари догодина, вместо на 10 декември тази поради засилени опасения за сигурността.

Китай оцени забавянето като "неоправдано" и "недопустимо". Говорител на китайското външно министерство заяви, че Пекин е "силно недоволен" от отлагането.

Великобритания блокира от години проекта за изграждане на китайски дипломатически комплекс в района на Кралския монетен двор, близо до Лондонската кула. Пекин иска да построи в британската столица най-голямото си посолство в Европа, с площ от 20 000 кв. метра.

Представители на различни политически партии критикуват плановете, изразявайки опасения, че комплексът може да бъде използван за шпионаж, и призовават правителството да отхвърли проекта.

Говорител на премиера Киър Стармър подчерта, че вътрешното и външното министерство са изразили опасения за сигурността и няма да бъде взето решение, докато тези съображения не бъдат окончателно изяснени.

