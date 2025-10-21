Мисия „Нов договор“ на „Герена“ продължава: Левски опитва да задържи трима основни играчи

Мисия „Нов договор“ на стадион „Георги Аспарухов“ в София продължава с пълна сила. Ръководството на Левски е много доволно от представянето на отбора през този сезон и поради тази причина прави всичко по силите си да запази ядрото. Първият, който бе обвързан с нов контракт бе треньорът Хулио Веласкес, който преподписа с клуба до лятото на 2028 година. Сега шефовете на „сините“ са стартирали преговори с трима от основните играчи в състава на испанския специалист.

Левски предлага контракти на Димитров, Цунами и Майкон

Според колегите от „Тема спорт“ ръководството на Левски е започнало преговори с Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами и Майкон за подновяване на договорите им. Първите двама са обвързани с клуба до края на настоящия сезон, докато левият бек има контракт до лятото на 2027 година. Очаква се триото да се съгласи с условията по новите им договори и да ги подпише възможно най-скоро.

Шефовете на "сините" ги чака още доста работа

В следващите седмици ръководството на Левски ще продължи работата си по окомплектоване на състава. „Сините“ шефове вече имат набелязани играчи за зимна селекция, с които ще трябва да водят преговори за евентуалното им преминаване на „Герена“. Също така ще трябва да бъде решен и въпросът с футболистите, които не попадат в сметките на Хулио Веласкес. С тях ще се водят преговори за разтрогване на договорите.

