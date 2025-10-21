Войната в Украйна:

Директор в Левски за „поклона“ на Вуцов: Пълна подкрепа! Трофеи не се печелят с наведена глава!

Един от директорите в Левски подкрепи Светослав Вуцов след поредния скандал, в който вратарят на тима се забърка. Както е известно, наскоро той обяви, че временно се оттегля от националния отбор, тъй като се чувства нежелан от треньорския щаб. След последния съдийски сигнал на мача с Черно море от 12-ия кръг на Първа лига пък младият страж провокира публиката на домакините като няколко пъти демонстративно се поклони.

Климент Йончев излезе с пост в социалните мрежи 

Действията на Светослав Вуцов бяха приети „на нож“ от феновете на Черно море. Младият вратар обаче бе подкрепен от един от директорите в Левски. Става въпрос за ръководителя на отдел „Комуникации“ на стадион „Георги Аспарухов“ - Климент Йончев. Той бе категоричен, че Вуцов е бил провокиран и обиждан от феновете на Черно море по време на целия мач. Директорът също така сподели, че трофеи не се печелят с наведена глава и обяви пълната си подкрепа за вратаря.

90 минути обиди и провокации. И един поклон. Не е учебник по етика, но е реакция на млад човек под обстрел. Трофеи не се...

"Никога да не позволяваш да те тъпчат" 

„90 минути обиди и провокации. И един поклон. Не е учебник по етика, но е реакция на млад човек под обстрел. Трофеи не се печелят с наведена глава. Трябват гръбнак, самочувствие и любимото ми – доза арогантност. Никога да не позволяваш да те тъпчат. Пълна подкрепа!“, написа Климент Йончев.

Бойко Димитров
