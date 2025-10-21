Ръководството на ЦСКА търси чужденец, който да заеме важен пост в клуба. Става въпрос за позицията на главен методист в школата на „армейците“. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, в последните години тази роля се изпълняваше от директора на академията. След уволнението на Костадин Ангелов обаче шефовете на „червените“ са решени да поемат по нов път на развитие за младите таланти.

В момента школата се води от Петър Занев

В момента школата на ЦСКА се води временно от координатора в клуба Петър Занев. Именно той е натоварен със задълженията на Костадин Ангелов. Ръководството на „червените“ обаче възнамерява да намери човек, който да въведе цялостна методика на работа и подготовка в академията. Шефовете на клуба искат това да бъде доказан чуждестранен специалист. Той ще трябва да се заеме с целия обем на работа в школата, докато директорът ще се занимава повече с административните дейности.

ЦСКА изпусна опитен специалист, който отговаряше на профила

Любопитно е да се отбележи, че ЦСКА вече имаше човек, отговарящ на профила, който в момента търсят „армейците“. Става въпрос за португалеца Пауло Нога. Той дойде с визитката на опитен специалист в областта на изграждането на млади футболисти. „Червените“ обаче решиха да го направят спортен директор. В крайна сметка ибериецът не успя да се справи със задачата и бе освободен.

