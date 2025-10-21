Невиждана чистка: Босът на Ботев Пловдив уволнил над 100 души само за 3 месеца!

Невиждана чистка в Ботев Пловдив! В последните 3 месеца финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов е уволнил над 100 служители на „канарчетата“. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, „жълто-черните“ се намират в много трудна ситуация, след като Антон Зингаревич се оттегли от управлението и „спря кранчето“ в тима. Ботев дори бе заплашен от фалит, но в крайна сметка Филипов се нагърби с издръжката на отбора и успя да стабилизира положението.

Щатът в Ботев е намален от 178 на 71 служители

За да може Ботев да излезе от кризата обаче, в клуба бяха направени редица промени. Една от тях е мащабна чистка на служителите. Според информациите преди идването на Илиян Филипов при „канарчетата“ са работили на щат 178 души. Строителният предприемач обаче е преценил, че това е огромно разхищение на средства, както и излишно раздуване на бюджета. Поради тази причина в последните 3 месеца общо 107 служители са били уволнени като в момента има едва 71 човека, които са на щат.

Ботев имаше проблеми със запори на сметки

Вследствие на тези действия на боса на Ботев обаче в клуба ежедневно идвали писма за запори. Те са били за дължими суми на служители още от предишното ръководство на клуба, както и от футболисти, агенти и контрагенти. Поради тази причина част от сметките на „канарчетата“ бяха запорирани. Илиян Филипов вече на няколко пъти обясни, че този процес се дължи на слабото управление на Антон Зингаревич и неговите подчинени.

