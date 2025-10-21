Срещата Путин-Тръмп в Унгария е пред провал, САЩ възмутени от нахалството на Русия

Надеждите на американския президент Доналд Тръмп за бърза среща с руския диктатор Владимир Путин в унгарската столица Будапеща, където да говорят за война и мир в Украйна, може да бъдат осуетени. Това съобщава CNN, цитирайки свои източници, запознати с въпроса. Те са посочили, че поне засега е била отложена очакваната предварителна среща тази седмица между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, която трябваше да постави основите на главното събитие.

Тръмп заяви в четвъртък след разговор с Путин, че двамата „са се договорили, че следващата седмица ще се състои среща на нашите съветници на високо равнище“. „Първите срещи на Съединените щати ще бъдат водени от държавния секретар Марко Рубио, заедно с други лица, които предстои да бъдат определени“, написа той в Truth Social.

Различия между Рубио и Лавров

Представител на Белия дом е казал пред CNN, че тази среща е отложена. Все още не е ясно защо тя няма да се състои тази седмица, макар че един от източниците казва, че Рубио и Лавров имат различни очаквания относно възможното прекратяване на руската инвазия в Украйна.

Не става ясно и какво влияние ще има отлагането на предварителната среща върху очакваната среща на върха между Тръмп и Путин в унгарската столица.

Снимка: Getty Images

"Президентът Тръмп последователно работи за намиране на мирно и дипломатично решение, за да сложи край на тази безсмислена война и да спре убийствата", каза пред CNN заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели. "Той смело ангажира всички страни и ще направи всичко по силите си, за да постигне мир".

Рубио и Лавров проведоха телефонен разговор в понеделник и обсъдиха „следващите стъпки“ в продължение на телефонната дискусия между двамата президенти от миналата седмица относно възможното прекратяване на войната в Украйна - поне това гласи краткото изявление на Държавния департамент на САЩ. Рубио е подчертал "важността на предстоящите ангажименти като възможност за Москва и Вашингтон да си сътрудничат за постигане на трайно решение на войната между Русия и Украйна, в съответствие с визията на президента Тръмп", гласи съобщението.

Кремъл, от своя страна, описа разговора като „конструктивна дискусия“, която се е занимавала с „възможни конкретни стъпки за прилагане на споразуменията“, постигнати от Тръмп и Путин по време на разговора им. Той се проведе преди срещата на Тръмп с Володимир Зеленски в Белия дом и стана обект на дискусии, че руският диктатор е поискал Украйна да му предаде Донбас - т.е. Донецка и Луганска област, в замяна на мир. Американският президент отрече да е предавал такива думи от Путин към Зеленски, и поиска прекратяване на огъня по настоящите фронтови линии.

САЩ са видели, че Русия не променя максималните си изисквания

Снимка: Марко Рубио, Getty Images

Източник, запознат с въпроса, казва пред CNN, че след разговора между Рубио и Лавров официалните лица в САЩ са счели, че руската позиция не се е променила достатъчно от максималистичните искания на Кремъл, заявявани в миналото. Засега, според източника, Рубио вероятно няма да препоръча срещата между Путин и Тръмп да се състои следващата седмица, но той и Лавров може да разговарят отново тази седмица.

Кремъл вече реагира на думите на Тръмп да се спрат сраженията по настоящите линии на фронта, като отказа да го стори - но не директно, а с думите, че позицията на Руската федерация по този въпрос не се е променила: Русия на практика отказа примирие в Украйна при условията на Тръмп (ВИДЕО).

Изминаха повече от два месеца, откакто Тръмп проведе последната си лична среща с Путин в Анкъридж, щата Аляска. Тази среща, която продължи почти три часа, приключи без споразумение, като и двамата лидери твърдяха, че е отбелязан напредък. Оттогава Тръмп публично призова Киев и Москва да „спрат войната незабавно“, повтаряше колко е разочарован от Путин и в последните седмици промени реториката си, заявявайки как Русия е "книжен тигър" и как Украйна може да си върне загубените територии. Той обаче отказа да предостави на Киев далекобойни ракети "Томахоук" - поне засега.

Ако срещата все пак се състои и Владимир Путин поиска отваряне на въздушното пространство, за да стигне до Будапеща, то България е готова да вдигне забраната за руски официални самолети в небето на ЕС и да отвори коридор. Това стана ясно вчера от думите на външния ни министър Георг Георгиев на среща с колегите му от блока в Люксембург: Ирония и подигравки към българския външен министър заради Путин и срещата му с Тръмп в Будапеща.