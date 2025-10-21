Войната в Украйна:

"ЦСКА се отърка в шампиона Левски и победи. 16 родилки родиха на стадиона, докато бият Добруджа"

21 октомври 2025, 11:54 часа

Бившият треньор на Левски Велислав Вуцов, който сега се подвизава като водещ на спортно предаване, направи поредните си колоритни коментари за актуалните събития в българския футбол. Вуцов направи коментар за победата на ЦСКА над Добруджа с 1:0 като гост в Добрич, че "червените" са стигнали до трите точки след кански мъки и "16 родилки на стадиона". Той смята, че на ЦСКА е помогнало и това, че са се отъркали в Левски, пътувайки в един самолет до Варна.

"ЦСКА се качиха в самолета с Левски да рипнат и те някоя победа"

"ЦСКА видяха за какво става въпрос и се качиха в самолета с Левски да се отъркат и те, да рипнат и те някоя победа. Казаха ми, че на летището после имало много баби и дядовци, чакали родилките, щото 16 родилки родиха на стадиона, докато ЦСКА бие. То бяха мъки, то бяха кански истории. ЦСКА имаше малко положения, много трудно победиха. В крайна сметка победителите не бива да се съдят", заяви Вуцов.

Вили Вуцов

"Когато се отъркаш в шампиона, нормално"

"ЦСКА взе много важна победа, но най-важното беше, че пътуваха в самолета с Левски. Ако не бяха пътували в самолета с Левски, ако бяха тръгнали по някой друг път, гарантирам, че пак щяха да стигнат или максимум до любимия хикс, или външна греда. Когато се отъркаш в шампиона, нормално", добави още Вуцов в предаването си в YouTube.

