Румъния иска да е домакин на Центъра за морска сигурност на ЕС в тясно сътрудничество с България

21 октомври 2025, 11:21 часа 391 прочитания 0 коментара
Румънският външен министър Оана Цою предложи Румъния да бъде домакин на Центъра за морска сигурност на ЕС в тясно сътрудничество и координация с България, както и с участието на други черноморски държави, предаде агенция Аджерпрес. Цою участва вчера в Люксембург в министерска среща, посветена на трансрегионалната сигурност и свързаност в Черноморския регион, която бе организирана в рамките на Съвета по външни работи.

В срещата са участвали върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, европейският комисар по разширяването Марта Кос, европейският комисар за международното сътрудничество Йозеф Сикела, представители на страните членки на ЕС, както и на страните от Източното партньорство и страни партньори от Централна Азия.

Румънският министър на външните работи подчерта, че приемането на Стратегически подход на ЕС към Черно море изпраща силно политическо послание за значението, което се отдава на региона, особено в настоящия геополитически контекст, както и ангажимент от страна на ЕС да подкрепя активно усилията на своите партньори в региона – държавите членки на ЕС, страните кандидатки и страните партньори - да изпълнят действия, които допринасят за общата цел на Стратегическия подход.

Беше подчертана необходимостта от възможно най-скорошно започване на фазата на изпълнение, за което Румъния предвижда тясно сътрудничество и координация на усилията с България, както и участието на други крайбрежни държави. 

България приветства и възнамерява да участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море като една от основните цели, заложени в новия Стратегически подход, посочи министърът на външните работи Георг Георгиев на срещата, съобщиха от Министерството на външните работи на сайта си.

Елена Страхилова
